Freizeit-Center in Radevormwald : Neue Saunameisterin fürs „life-ness“

Radevormwald Ilenia Leccese ist ausgebildete Saunameisterin, hat 78 Unterrichtsstunden an der Akademie für Aus- und Fortbildung im Badewesen des Deutschen Sauna-Bundes in Bielefeld absolviert. Ihr macht die Arbeit im Freizeit-Center viel Spaß.

Eigentlich ist Ilenia Leccese Frisörin. Das hat sie gelernt. Danach arbeitete sie bei einem Arzt am Empfang und machte dann die Qualifikation, um Schwimmkurse für Kinder abhalten zu dürfen. Damit öffneten sich für sie die Türen ins Freizeit-Center „life-ness“. Das war vor anderthalb Jahren. Mittlerweile ist die 30-Jährige ausgebildete Saunameisterin, hat 78 Unterrichtsstunden an der Akademie für Aus- und Fortbildung im Badewesen des Deutschen Sauna-Bundes in Bielefeld absolviert. Auf der Urkunde steht, dass die junge Frau nun die klimatische, gesundheitliche und technische Fachkenntnis des Saunawesens besitzt und damit in der Lage ist, die Tätigkeit in der Sauna auszuführen.