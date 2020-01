Lutherische Gemeinde in Radevormwald : Haselhoff organisiert neue Fahrten

Lutherische Gemeinde in Radevormwald

Radevormwald Es gibt auch neue Ziele für die Reisen der lutherischen Kirchengemeinde.

Die lutherische Kirchengemeinde organisiert auch in diesem Jahr wieder Gemeinde- und Tagesfahrten mit Klaus Haselhoff. Neben bewährten Fahrten werden dieses Jahr auch neue Ziele angesteuert. Im ersten Teil werden die Reisen bis Juli vorgestellt.

Vom Samstag, 18. April, bis Montag, 27. April, wird eine Urlaubsfahrt nach Südtirol angeboten. Es geht mit einem Zwischenhalt in Ulm und Übernachtung in Waldstetten durch die Alpenwelt Österreichs nach Dorf Tirol, oberhalb von Meran. Unter anderem steht eine Fahrt zum Gardasee sowie eine Besichtigung der Stadt Bozen auf dem Programm. Die Reise kostet 979 Euro pro Person im Doppelzimmer und 999 Euro im Einzelzimmer.

Das Ostseeheilbad Zingst, ist von Samstag, 16. Mai, bis Samstag, 23. Mai, das zweite Reiseziel im Jahr 2020. Geplant sind eine Fahrt nach Stralsund, ein Abstecher nach Hiddensee und eine Rundfahrt über die Halbinsel. Bei dieser Fahrt fallen kosten von 815 Euro pro Person im Doppelzimmer und gegebenenfalls ein Einzelzimmer-Zuschlag von 35 Euro an.

Für Weinfreunde ist die sechstägige Urlaubsfahrt zur Mittelmosel das Richtige. Abreise ist am Montag, 15. Juni, zum Weinhotel Lenz, unterhalb der Marienburg, im historischen Fachwerkstädtchen Püderich. Bis zum Rückreisedatum, Samstag, 20. Juni, sind neben der Verkostung zweier Weinproben überdies Ausflugsfahrten nach Trier, nach Luxemburg und weitere interessante Ziele beabsichtigt. Bei dieser Tour fallen Kosten von 465 Euro pro Person im Doppelzimmer und 490 Euro im Einzelzimmer an.

Neu in diesem Jahr wird im Sommer eine Reise nach Österreich in Zusammenarbeit mit „Fa. Höller Reisen Wipperfürth“ angeboten. Diese findet von vom Samstag, 11. Juli, bis Donnerstag, 16. Juli statt. Von Radevormwald geht es über Passau und Linz in zwei Tagen nach Wien. Passiert wird dabei die Wachau, eine Landschaft im und um das Tal der Donau mit mittelalterlichen Burgen, barocken Klöster und Resten des österreichischen Limes. Der Preis liegt bei 759 Euro pro Person im Doppelzimmer. Für ein Einzelzimmer wird ein Zuschlag von 210 Euro berechnet.