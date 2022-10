Straßenverkehr in Radevormwalds Wupperorten : Neue Regeln auf Umleitungsstrecke durchs Schnellental

Straßenverkehr in Radevormwalds Wupperorten

Wegen Arbeiten am Hang bleibt die Wülfingstraße vorerst gesperrt, die Grünentaler Straße ist Ausweichstrecke. Foto: Rolf Ebbinghaus

Wupperorte Die Verwaltung hat nach einem Ortstermin einige Änderungen veranlasst. Damit wird unter anderem den Anliegen der Gewerbetreibenden in dem betroffenen Bereich Rechnung getragen.

Auf der Umleitungsstrecke, die aufgrund der Hangerneuerung an der Wülfingstraße nötig ist, besteht regelmäßiger Verkehr von LKW, die das Gewerbegebiet Wülfing beliefern. Gewerbetreibende, deren Betriebe täglich in der Wülfingstraße und Am Graben von LKW angefahren werden müssen, haben eine verlässliche Verkehrsregelung gefordert, die ihnen die Anlieferung weiterhin gestattet.