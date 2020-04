Schulen in Radevormwald : Neue Technik fürs Schulzentrum

Radevormwald Der Ausbau der Netzwerke ist Teil des Medienentwicklungsplans der Stadt.

Die Mitglieder des Rates werden in der kommenden Sitzung am Dienstag, 21. April, unter anderem über den Netzwerkausbau an den Schulen beraten. Die Beschlussvorlage sieht vor, dass die Politiker beschließen, die erforderlichen Arbeiten noch 2020 als Inhousegeschäft von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für maximal 130.000 Euro brutto durchführen zu lassen. Vorausgesetzt wird, dass die Mittel durch die Kommunalaufsicht freigegeben werden, die derzeit den Haushaltsentwurf der Stadt für das laufende Jahr begutachtet.

Bereits im vergangenen Jahr waren über die WFG durch ein Inhousegeschäft umfangreiche Netzwerkverkabelungen durchgeführt worden – so im ehemaligen Hauptschulgebäude, in dem heute die Sekundarschule untergebracht ist, sowie in den Gebäuden der Realschule und des Gymnasiums. Grundlage ist der Medienentwicklungsplan der Stadt Radevormwald, in dem einheitliche Raumstandards für diverse Fach- und Klassenräume der Schulen definiert sind.