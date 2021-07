Oberbergische Polizei : Neue Motorräder für die Einsatzkräfte

Radevormwald/Oberberg Zwei Maschinen vom Typ BMW RT 1250 ersetzen die bisher verwendeten Modelle des Typs G 650 GS. Am vergangenen Wochenende waren die neuen Motorräder der Kradstaffel erstmals im Einsatz.

In der vergangenen Woche sind bei der Kradstaffel der oberbergischen Polizei zwei fabrikneue und hochmoderne Polizeimotorräder eingetroffen. Die Maschinen vom Typ BMW RT 1250 ersetzen die bisherigen Modelle vom Typ G 650 GS, die seit 2006 und 2008 in den Diensten der Polizei standen, teilt die Pressestelle in Gummersbach mit.