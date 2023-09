Stadtverwaltung in Radevormwald Tanja Sonnenschein tritt Stelle bei Wirtschaftsförderung an

Ein Thema, das die Unternehmen in Radevormwald – wie auch in anderen Städten – in dieser Zeit umtreibt ist der Fachkräftemangel. Hier werde die Wirtschaftsförderung ebenfalls neue Formate auf den Weg bringen, kündigt Kirsten Hackländer an. Dieses Thema hat viele Aspekte. Es fängt an mit den Schulen. Bürgermeister Johannes Mans erinnert an die Kooperationsverträge, welche die Sekundarschule mit heimischen Unternehmen abgeschlossen hat. Was dann die Ausbildung in den Firmen betrifft, müssten diese natürlich auch die Möglichkeiten und Kapazitäten haben, um die neuen Mitarbeiter angemessen betreuen zu können. „Das Handwerk muss sich da noch öffnen“, meint Tanja Sonnenschein. Hat ein Unternehmen eine bestimmte Größe erreicht, brauche es schon einen Ausbildungsbeauftragten.