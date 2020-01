Schullandschaft in Radevormwald : Neue Leitung für die Armin-Maiwald-Schule

Radevormwald Seit November leitet Cordula Schneider die Armin-Maiwald-Schule in Radevormwald. Mit dieser neuen Stelle ist sie an einer ihrer Traumschulen tätig.

Cordula Schneider kommt aus Frankfurt und hat in Köln studiert und gearbeitet. Ihr Referendariat hat sie in Münster gemacht. Vor ihrem Wechsel nach Radevormwald war sie Konrektorin an einer Förderschule in Leverkusen. Die Schulleiterin ist auf Förderschulen spezialisiert, die sich mit emotionaler und sozialer Förderung beschäftigen.