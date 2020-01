Kunstinitiative Radevormwald : Jahreszeiten wehen im Wind

In dieser Woche sind die neuen farbenfrohen Fahnen an den Masten des Kreisels angebracht worden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Seit dieser Woche hängen die neuen Künstler-Fahnen am Kreisel. Gabriele Straub hat ihre Fahnen den Jahreszeiten gewidmet.

Die neuen Fahnen, die seit dieser Woche an dem Verkehrskreisel an der Ecke Hohenfuhrstraße und Kaiserstraße hängen, wurden von der Künstlerin Gabriele Straub gestaltet. Von der Kunstinitiative Radevormwald und ihrem Leiter Bernd Freudenberg wurde die Künstlerin, die in Reutlingen lebt und arbeitet, bereits 2018 eingeladen, an dem Projekt „Acht Fahnen“ teilzunehmen. Am Verkehrskreisel werden jedes halbe Jahr neue Fahnen aufgehängt, die von namhaften und weltweit anerkannten Künstlern gestaltet werden. Die Fahnen bilden immer gegenstandslose Kunst ab und stellen die Farbmalerei in den Mittelpunkt.