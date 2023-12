Hospiznetzwerk für Radevormwald, Wermelskirchen und Remscheid Neue Koordinatorin für Kindertrauerarbeit

Etwas über ein Jahr lang gibt es das neue Angebot des Netzwerks Ambulante Hospizarbeit in den drei bergischen Städten Radevormwald, Wermelskirchen und Remscheid nun bereits – es richtet sich an Kinder und Jugendliche mit Verlusterfahrungen. Im Rahmen einer bis vor einiger Zeit noch einmal im Monat stattfindenden, mittlerweile auf einen 14-tägigen Rhythmus ausgeweiteten Gruppe mit dem schönen Namen „Funkelsteine“, treffen sich die Kinder und Jugendlichen im Gemeindezentrum am Hasenberg in Lennep. Das Ziel ist es, gemeinsam den Verlust zu thematisieren, darüber zu sprechen, sich auszutauschen – und dann irgendwann so verarbeitet zu bekommen, dass er nicht so schwere psychische Belastungen auslöst, dass Folgeschäden zu befürchten sind.