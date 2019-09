Ausschuss in Radevormwald : Bücherei hat „noch die Möbel aus dem Jahr 1981“

Radevormwald Bibliotheksleiter Sandra Oetelshoven stellte das neue Konzept für die Einrichtung vor und verwies unter anderem auf das Alter der Ausstattung.

Sandra Oetelshoven, die Leiterin der Stadtbücherei Radevormwald, erläuterte die wichtigsten Punkte des Konzeptes, darunter auch eine Erneuerung der Ausstattung. „Wir haben immer noch die gleiche Möblierung und den gleichen Teppichboden aus dem Jahr 1981“, erklärte Oetelshoven. Neue flexible Regale sind für die Zukunft angedacht, ebenso eine neue Ausleuchtung der Räume. Die Bücherei sollte ein „zweites Wohnzimmer“ für die Menschen in der Stadt werden. In dem neuen Konzept werden vor allem die Zielgruppen der jungen Menschen und der Senioren erwähnt. CDU-Ratsmitglied Jürgen Fischer mahnte daher an: „Wir sollten die Erwachsenen im mittleren Alter nicht vergessen.“ Elisabeth Pech-Büttner (Grüne) fragte, ob es auch eine Abteilung mit Büchern im Großdruck geben werde, die gerade für ältere Menschen das Lesen erleichtern. Diese werde es geben, sagte Sandra Oetelshoven, räumte allerdings ein, dass weniger Bücher dieser Art gedruckt würden. Die Bücherei bietet auch E-Books an.