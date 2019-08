Betreuung in Radevormwald : „KlitzeKlein“ war richtige Entscheidung

Radevormwald Melanie Mairle und Madeline Müller Schubbert haben vor einem Jahr eine Kindertagespflege eröffnet. Jetzt ziehen sie ein positives Fazit. Das Konzept werde von den Eltern gut angenommen.

Das erste Jahr in der Kindertagespflege „KlitzeKlein“ mit neun Betreuungsplätzen ist rum. Melanie Mairle und Madeline Müller Schubbert haben in diesem Jahr viel gelernt und ihre Entscheidung sich mit einer Großtagespflege an der Telegrafenstraße selbstständig zu machen in keiner Minute bereut.