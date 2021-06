Seminarangebot in Oberberg : Neue Ideen für das digitale Dorfleben

Der Dorfservice des Oberbergischen Kreises bietet neue Online-Kurse an. Es gibt Tipps, wie das Leben in den Ortschaften von moderner Technik profitieren kann. Foto: Obk

Welche Möglichkeiten von Nutzen sind, zeigt der Dorfservice Oberberg engagierten Bürgern am Dienstag, 22., und am Dienstag, 29. Juni, in einem Online-Angebot. Diese Format hat sich bereits in den vergangenen Monaten bewährt.