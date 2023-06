Radevormwalder Kunstinitiative „Das Eckige muss ins Runde“

Hans Dieter Schmitz mag vielen in Radevormwald unbekannt sein, in seiner Wahlheimat Hückeswagen ist der gebürtige Eifeler jedoch eine anerkannte Größe. 1964 zog der gelernte Elektriker aus beruflichen Gründen aus der Eifel ins beschauliche Hückeswagen, arbeitete lange Jahre in Lennep, bis das Unternehmen Mitte der 1990er geschlossen wurde. Weil er sich privat schon immer für Fotografie interessierte, absolvierte er Ende der 1980er Jahre nebenher noch ein Fernstudium über Fotografie, erhielt die Anerkennung der Handwerkskammer und machte sich, nach der Schließung des Elektrounternehmens, mit einem eigenen Fotostudio selbstständig. Viele Jahre arbeitete Hans Dieter Schmitz auch für den RGA. Seine Werke hat er bereits in mehreren kleineren Ausstellungen in Hückeswagen und Remscheid präsentiert. Die einzig größere liegt fast 40 Jahre zurück, 1986 im Kulturzelt der Landeshauptstadt Düsseldorf zum 40-jährigen Bestehen von NRW.