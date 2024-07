Einzelhandel und Dienstleister in Radevormwald Schlossmachergalerie – „Hoffen auf 100 Prozent Vermietung“

„Wir hatten hier sozusagen eine ,dunkle Ecke’“, sagt Pascal Hinz. Gemeint ist jener Bereich der Schlossmachergalerie in Radevormwald, der in den vergangenen Jahren durch Leerstände auffiel. Die Immobilie im Stadtkern der Bergstadt gehört Armin Hinz aus Düren, Sohn Pascal kümmert sich um die Verwaltung und Vermietung der Galerie. Und er hat gute Nachrichten: „Wir hoffen, dass bald 100 Prozent der Galerie vermietet sind.“ Angesichts der vielen Leerstände in deutschen Städten, gerade in Mittelzentren wie Radevormwald, wäre das bemerkenswert.