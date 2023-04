Medizinische Versorgung am Sana Krankenhaus in Radevormwald Neue Leitung für die Geriatrie

Die Geriatrie im Sana Krankenhaus in Radevormwald hat seit dem 1. April eine neue Leitung. Als Nachfolgerin von Oya Ulas, die seit Januar 2021 Chefärztin der Fachabteilung Akutgeriatrie und Frührehabilitation gewesen war, wird nun Justyna Wegrzyn-Kosmol übernehmen. Die aus Polen stammende Medizinerin ist seit Juli 2021 als Leitende Oberärztin an der Klinik in Radevormwald tätig. Zuvor arbeitete sie mehrere Jahre als Oberärztin in der geriatrischen Abteilung der Fabricius-Klinik in Remscheid, die ebenfalls zur Sana-Gruppe gehört.