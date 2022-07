Einheit in Radevormwald : Neue Ausrüstung für Jugendfeuerwehr

Einheit in Radevormwald

Radevormwald Dank einer großzügigen Spende der Firma Kuhn Edelstahl kann der Feuerwehr-Nachwuchs seine Möglichkeiten erweitern. Die Belegschaft hatte abgestimmt, für welchen gemeinnützen Zweck man spenden wolle.

Eine Sonderspende in Höhe von 5000 Euro der Firma Kuhn Edelstahl hatte für große Freude bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr Radevormwald gesorgt. Die Firma wollte eine gemeinnützige Institution unterstützen, die Mitarbeiter stimmten ab, die Wahl fiel auf die kleinen (und weniger kleinen) Feuerwehrleute von morgen. Die Spende wurde von der Feuerwehr umgehend in zwei Projekte gesteckt: Einen Spieleanhänger und einen Rollcontainer für kindergerechtes Feuerwehrequipment. Der Spieleanhänger wurde in einen stillgelegten Spülänhänger gebaut und mit diversen Bällen, Seilen, Reifen, Spielen und mehr bestückt – alles um Bewegung zu fördern, Spaß zu verbreiten und auch im Winter für sinnvolle Betätigung innerhalb der Übungsdienste zu sorgen.