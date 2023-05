Radevormwalder Innenstadt Neue Anbieter auf Feierabendmarkt

Die Tourismusbeauftragte der Stadt Radevormwald, Kirsten Hackländer, freut sich auf den Feierabendmarkt in dieser Woche, der am Freitag wieder um 17 Uhr startet. Die Vorfreude ist groß, denn insgesamt werden sechs Aussteller erwartet, die sich um die Versorgung mit Speisen und Getränken kümmern werden. „Wir haben in dieser Woche ein besonders großes Angebot, deswegen hoffe ich auf viele Besucherinnen und Besucher, die den Brückentag nutzen, um sich im Herzen unserer Stadt zu treffen“, sagt Hackländer.