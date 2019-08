Versorgung in Radevormwald : Neue Ärzte für die Wupperorte stellen sich vor

Radevormwald Torben Haldenwang ist Nachfolger von Martin Siebert. Doch er wird künftig nicht allein vor Ort praktizieren.

Die Lösung wird nun so aussehen: Die Praxis an der Bahnmeisterei mit Sitz in Radevormwald wird sich räumlich erweitern und künftig zwei Sitze haben, einen davon in den Wupperorten. Zwei Jahre wird Haldenwang allerdings noch in den jetzigen Praxisräumen an der Keilbecker Straße praktizieren. Langfristig wird er vor Ort nicht alleine für die medizinische Versorgung da sein, sondern von Christian Schuh sowie zeitweise von Dr. Marion Zimmermann-Hall und Dr. Andreas Kühn unterstützt. „Fünf Ärzte an zwei Standorten“ lautet künftig das Motto. „Am 1. Oktober wird es los gehen“, sagt Haldenwang, der bislang als Kardiologe im Sana Krankenhaus in Remscheid tätig war. Den Monat zuvor wird der Radevormwalder bei Martin Siebert hospitieren, um die Patienten, das Team und die Praxis kennenzulernen. Die Mitarbeiter werden übernommen.