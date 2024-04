Abfallentsorgung in Radevormwald Das sind die neuen Abläufe am Betriebshof

Durch den zusätzlichen Platz können die Außenstandorte in Herbeck sowie am Eichenkreuz, die beide insgesamt eine Fläche von knapp 1000 Quadratmetern aufweisen, geräumt und die Arbeiten künftig zentral organisiert werden. In Herbeck lagern bisweilen noch sämtliche Pflastersteine des Betriebshofs auf unzähligen Paletten, die für Reparaturen und Sanierungen von Straßen benötigt werden. Für die Betriebshofmitarbeiter ist es ein enormer Arbeitsaufwand, ständig dorthin zu fahren, auch nur, wenn sie kurz überprüfen wollten, ob gewisse Steine für eine anstehende Maßnahme noch im Lager vorhanden sind. „Sie sind dann locker eine Dreiviertelstunde unterwegs, nur um kurz zu schauen, ob wir noch Steine im Lager haben“, berichtet Esplör, der die Neuerungen für seine insgesamt 24 Mitarbeiter sehr begrüßt. Am Eichenkreuz wurden bisher die städtischen Grünabfälle gelagert, die bei der Pflege der städtischen Anlagen anfielen. Diese sollen künftig ebenfalls zentral an der Dahlienstraße gelagert werden. Der Standort am Eichenkreuz soll nach dem Umzug renaturiert werden. Das Lager in Herbeck bleibt städtisch, weil sich dort die Mitarbeiter weiterhin um das Regenrückhaltebecken kümmern werden. Mit diesen Neuerungen, versichert Dippel, sei der Betriebshof für die nächsten Jahren gut aufgestellt.