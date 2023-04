Ausbildungsmesse in Radevormwald Neu aufgelegte Messe kommt gut an

Erstmals hatte sich die Stadt in die Organisation der jährlichen Ausbildungsmesse in Radevormwald eingeklinkt und gemeinsam mit dem Team des „Radevormwalder Unternehmer Netzwerks (RUN)“ den diesjährigen Tag der Ausbildung mit einigen Neuerungen ausgerichtet. Neu war nun beispielsweise der Ort: Statt wie bislang in der Grundschule Stadt fanden sich die Aussteller allesamt ebenerdig und barrierefrei sowie mit reichlich mehr Präsentationsfläche in der großen Sporthalle 2 an der Hermannstraße wieder. Insgesamt 38 Aussteller, zwei mehr als ursprünglich geplant, nahmen teil und kamen mit den Besuchern ins Gespräch.