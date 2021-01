Politik in Radevormwald : Nettekoven weist SPD-Kritik zum Haushalt zurück

Radevormwald Der CDU-Politiker lobt die finanziellen Hilfen der Landesregierung für die Kommunen und bestreitet die Darstellung seines Parlamentskollegen Sven Wolf (SPD), dass dies ein „vergiftetes Geschenk“ sei.

In der vergangenen Woche war der Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 in Radevormwald eingebracht worden. Die Stadt kann ein Jahr früher als geplant das Haushaltssicherungskonzept verlassen und wird in diesem Jahr auch keine Gewerbe- und Grundsteuern erhöhen. Allerdings hatte auch Kämmerer Simon Woywod (CDU) darauf hingewiesen, dass die Stadt unter Umständen noch jahrzehntelang Summen abzahlen werde, was jährlich eine sechsstellige Minus-Summe im Haushalt bedeuten werde.