Politik in Radevormwald Nettekoven lobt die Altschulden-Lösung

Die Landesregierung hat in dieser Woche die Eckpunkte für eine Altschulden-Lösung vorgelegt. Der Kabinettsbeschluss sieht vor, dass das Land ab 2025 jährlich 250 Millionen Euro zur Beseitigung kommunaler Altschulden bereitstellt. In den kommenden 30 Jahren sollen 7,5 Milliarden Euro zusätzliche Landesmittel in die Kommunen fließen. Zusammen mit der seitens der Bundesregierung in Aussicht gestellten 50-prozentigen Beteiligung des Bundes an der Altschuldentilgung der Länder käme es in diesem Zeitraum zu einer Entlastung der NRW-Kommunen in einer Gesamthöhe von insgesamt 15 Milliarden Euro.