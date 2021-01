Corona-Pandemie in Radevormwald : Nettekoven: Impfstopp wird nur temporär sein

Radevormwald Der CDU-Landtagsabgeordnete für Radevormwald, Jens-Peter Nettekoven, blickt trotz der Verschiebung des Impfstarts in NRW zuversichtlich in die Zukunft.

„Ich bedauere diese zeitliche Verzögerung ganz außerordentlich. Trotzdem gibt es genügend Anzeichen, die uns zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen sollten“, erklärt der CDU-Politiker. Allein in dieser Woche werden laut des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums voraussichtlich weitere rund 97.000 Erstimpfungen vorgenommen werden können. „Sobald die Lieferengpässe beseitigt sind und weitere Impfstoffe ihre Zulassung erreicht haben, werden wir diese Zahlen sicherlich noch einmal erheblich steigern können“, erwartet Nettekoven. „Ausdrücklich loben möchte ich an dieser Stelle alle, die auf kommunaler Ebene mit der Organisation und Durchführung der Impfungen betraut sind. Ob bei der Impfung in Altenheimen, Pflegeheimen und Krankenhäusern oder dem Aufbau der Impfzentren – überall wurde und wird eine hervorragende Arbeit geleistet“, betont der Christdemokrat. Trotz der einwöchigen Verspätung, mit der die Impfzentren den Betrieb aufnehmen werden, bleibe es dabei, dass alle über 80-Jährigen, die zu Hause leben, ab kommenden Montag einen Impftermin vereinbaren können.