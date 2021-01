Landtagsabgeordneter für Radevormwald : Nettekoven entsetzt über Trump

Radevormwald Der auch für Radevormwald zuständige Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven schreibt an die US-amerikanische kommissarische Botschafterin. Er zeigt sich entrüstet über das Verhalten von Donald Trump.

Der für Rade zuständige CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven zeigt sich nach den Ausschreitungen am Kapitol in Washington bestürzt: „Was wir da erleben durften, war ein Angriff auf die Demokratie: Der Angriff auf das Kapitol und der Aufstand auf dem Gelände des US-Kongresses sind durch nichts zu entschuldigen“, teilt Nettekoven mit. Er hat ein Schreiben an die US-amerikanische kommissarische Botschafterin Robin S. Quinville verfasst, in dem er seinen Unmut gegenüber den aktuellen transatlantischen Beziehungen ausdrückt. Quinville leitet derzeit die Geschicke der deutsch-amerikanischen Beziehungen.