Beigeordnetenwahl in Radevormwald : Beigeordnetenwahl – Nettekoven kritisiert Stadt und Bürgermeister

Radevormwald Für den Landtagsabgeordneten wirft der Umgang mit dem gewählten Beigeordneten Klicki kein gutes Licht auf Rade.

Deutliche Kritik am Vorgehen der Stadt und des Bürgermeisters nach der Wahl von Dr. Christian Klicki zum neuen Beigeordneten der Stadt äußert der für Rade zuständige CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven. In der Ratssitzung am 10. Dezember sei der promovierte Jurist Klicki mit einer klaren Mehrheit von 22 Stimmen zum neuen Beigeordneten gewählt worden. Nach der Wahl hätten einige Ratsparteien Zweifel an der fachlichen Eignung des Gewählten geäußert. Daraus habe sich eine juristische Debatte um die Qualifikation des 27-jährigen Christdemokraten entwickelt, nachdem die Stadtverwaltung eine Fachkanzlei beauftragt hatte, Klickis fachliche Eignung zu prüfen. Am Freitag erklärte Klicki, dass er für das Amt nicht mehr zur Verfügung stehe.