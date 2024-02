Politik in Radevormwald Bezahlkarte – Nettekoven beklagt Ampel-Chaos

Die Bezahlkarte habe das Potenzial, ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zu einer Neujustierung der Migrationspolitik in Deutschland zu sein, meint Jens Nettekoven. Jetzt komme es darauf an, dass die Stadtspitzen, auch in Radevormwald, das Unterstützungsangebot der Landesregierung annehmen und diese Chance entschlossen ergreifen. Nettekoven: „Wenn die gemeinsame Marschrichtung klar ist, dann werden wir in Nordrhein-Westfalen praktikable Lösungen für die anstehenden Detailfragen finden.“