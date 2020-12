Politik in Radevormwald : Nettekoven begrüßt Reform des ÖPNV-Tarifsystems

Radevormwald/Düsseldorf Der CDU-Landtagsabgeordnete für Radevormwald, Jens-Peter Nettekoven, äußert sich zu den Plänen, dass mithilfe von E-Tickets und E-Tarifen ein landesweit einheitliches und verständliches Tarifsystem geschaffen werden soll.

„Lange haben wir darauf gewartet, nun scheint der digitale Durchbruch im Öffentlichen Personennahverkehr zum Greifen nah: In ganz Nordrhein-Westfalen soll mithilfe von digitalen Tickets ein fester Tarif für Bus und Bahn gelten“, zeigt sich der Christdemokrat erfreut. „Damit geben wir eine einfache und effiziente Antwort auf das bisherige System, das durch tarifliches Verbundschaos und prekäre Preisunterschiede gekennzeichnet ist. Eine Preisobergrenze und Preisgleichheit soll für Fairness im ÖPNV sorgen.“ Außerdem würden mit den E-Tickets die überfälligen Digitalisierungsmaßnahmen beschleunigt. Nettekoven: „Nachhaltigkeit darf nicht zu Mehrkosten führen: Mit diesem gemeinsamen Antrag setzen wir ein wichtiges Zeichen für alle ÖPNV-Nutzerinnen und -Nutzer in allen vier Verkehrsverbünden. Es ist schlichtweg nicht nachvollziehbar, warum für den Aachener Verkehrsverbund ähnlich hohe Preise gelten wie für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr – beide Verbünde unterscheiden sich in ihrer Größe deutlich. Die Kragentarife führen zu ungerechten Preisunterschieden und Unverständnis seitens der Bevölkerung. Daher beauftragen wir die Landesregierung gemeinsam, in den Verkehrsverbünden und Tarifgemeinschaften eine Bestpreisgarantie, Preisobergrenzen und Gleichheit für Hin- und Rückfahrt voranzutreiben.“