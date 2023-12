Freizeitbad in Radevormwald Nessi-Kinderland unterstützt Fußball-Kita

Radevormwald · Das Freizeitbad in Radevormwald ist Trikotsponsor für das Nachwuchsprojekt des Rot-Weiß Rüggeberg. Außerdem bietet das Kinderland am 22. Dezember eine Foto-Aktion an.

15.12.2023 , 10:44 Uhr

Kinder des Fußball-Kindergartens des Vereins Rot-Weiß Rüggeberg waren mit Trainern zu Gast im Nessi-Kinderland. Foto: Life-ness

Das Nessi-Kinderland des Freizeitbades in Radevormwald ist Trikot-Sponsor des Fußballkindergartens Rot-Weiß Rüggeberg, der nun zu Besuch im „Life-ness“ war. Die Kinder wurden von den Trainern Firat Demirhan und Michael Bußmann begleitet. Zum Trainerteam gehören zudem noch Steve Seißer, Markus Wacker, Robert Kassner als Trainer und Leiter des Kindergartens sowie Frank Hauke, Manuel Schmidt, Sebastian Niewel und Mario Eicker. Insgesamt werden in dem Fußball-Kindergarten 38 Kinder betreut. Es wird Wert darauf gelegt, dass alle Kinder die erforderliche Aufmerksamkeit bekommen, daher gibt es in der Einrichtung auch einen Sozialpädagogen. Das Training wird den Bedürfnissen und verschiedenen Entwicklungsstadien der Kinder angepasst. Die erste Gruppe ist im Juli gestartet, die zweite Gruppe gibt es seit September. Interessierte können sich informieren auf der Webseite www.rwrueggeberg.de/fuki. Das Nessi-Kinderland bietet am Freitag vor Weihnachten, dem 22.­Dezember, eine Foto-Aktion an. Gerne kann dafür die neue Fotobox benutzt werden, dort bekommt man zwei Fotostreifen für vier Euro und nach Belieben einen passenden Schlüsselanhänger für das Lieblingsbild für drei Euro dazu. Diese Aktion ist unabhängig vom Eintritt.

(s-g)