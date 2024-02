Aktion in der Stadtbücherei Radevormwald Neben Büchern auch Pflanzensamen ausleihen

Interessierte können sich ab sofort in der Bücherei am Schlossmacherplatz Samentütchen ausleihen, um im heimischen Garten oder Balkonkasten traditionelle Nutzpflanzen wie beispielsweise Tomaten, Erbsen und Salat anzupflanzen. Das Angebot ist für Nutzer kostenlos. Einzige Bedingung, damit das Projekt funktioniert: Nach der erfolgreichen Ernte wird neu gewonnenes Saatgut besonders gelungener Exemplare in die Bücherei zurückgebracht, um so einen Kreislauf zu ermöglichen und die traditionellen Nutzpflanzen zu erhalten. Denn auch wenn man es in einer durch-dokumentierten und -archivierten Welt kaum glauben kann, diese Pflanzenarten drohen verloren zu gehen.