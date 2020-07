Ferienspaß in Radevormwald : Naturwoche mit kleinen Abenteuern und großen Entdeckungen

Lisa Fricke und Maximilian Gernat (10), basteln ein Herz aus einem Kartoffel-Stempel für seine Mutter Melanie Gernat. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wupperorte Das Angebot beim städtischen Ferienspaß im Jugendtreff „Life“ an der Wupper ist ausgebucht: 18 Kinder begeben sich diese Woche auf Entdeckungstour.

Wer Jonas nach seinen Hobbys fragt, der bekommt einen bunten Strauß voller Antworten. „Ich liebe die Natur“, sagt der Zehnjährige als erstes. Er sei oft im Wald, sammle mit seiner Familie Pilze, er klettere gerne und verbringe am liebsten Zeit am Bach. Aber dann sind da auch noch der Fußballplatz und sein Zeichenbuch, die Musik und Kreativität: „Das alles kann ich hier machen, hier sind wir ganz frei“, sagt Jonas und deutet auf die Farben, das Fußballfeld und den angrenzenden Wald am Jugendtreff „Life“.

Seit Montag lädt das Jugendamt unter dem Dach des Radevormwalder Ferienspaßes zur Naturwoche ein – Jonas und sein Freund Mael gehörten zu den Ersten, die sich angemeldet hatten. „Wir waren vergangenes Jahr bei der Bauwoche dabei, und die Leute hier sind wirklich nett und sehr witzig“, sagen die beiden Jungs. Als ihm beim Blättern durch das Ferienspaß-Heft dann auch noch das Thema „Natur“ aufgefallen sei, habe er sich gleich angemeldet, erzählt Mael. 18 Kinder können an dem Angebot teilnehmen, das seit Montag täglich von 10 bis 16 Uhr stattfindet. „Die Nachfrage war deutlich höher“, sagt Isabelle Skora vom Jugendamt. Und deswegen bietet die Stadt die „Naturwoche“ zum Ende der Ferien gleich noch mal an.

„Beim Programm richten wir uns auch nach den Bedürfnissen der Kinder“, sagt Isabelle Skora. Und das wissen die Jungen und Mädchen zu schätzen. Morgens gibt es eine Willkommensrunde unter freiem Himmel – ohnehin werde jede trockene Minute genutzt, um draußen zu sein. Dann überprüfen die Kinder ihre Kresse-Töpfe, die sie Anfang der Woche gefüllt haben. Am Mittwochmorgen gibt es anschließend ein kreatives Angebot: Die Kinder verwandeln Kartoffeln in Stempel und drucken Muster, Schriften und Bilder auf weiße T-Shirts. „Das passt gut, weil ich doch so gerne zeichne“, sagt Jonas und wählt statt der Stempel die Pinsel. Als die kleinen Kunstwerke fertig sind, stürmen dir Jungs auf den Fußballplatz – zuvor schalten sie noch die Musik an. „Ich bin der DJ“, sagt Jonas lachend, und dann genießen die Jungs die sportliche Pause. Das gemeinsame Kochen muss wegen der Corona-Auflagen ausfallen, stattdessen gibt es Rohkost und Obst. Nachmittags geht es dann in den Wald und zum Bach.

„Manche Kinder sind mit ihren Lupen, Lampen und einem Kompass im Abenteuergürtel bei uns angekommen“, erzählt Isabelle Skora, „die meisten hier haben schon ein Gespür für die Natur.“

Genau das will das Team der Naturwoche unterstützen: Deswegen laden die Mitarbeiter zum Bau eines Insektenhotels ein, stellen mit den Kindern und einer Kräuterfee Teemischungen und Kräutersalze her und verbringen so viel Zeit wie möglich im Wald.