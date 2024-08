Verein in Radevormwald Naturschutzverein sucht dringend Mitstreiter

Am Mittwochabend fand in der Gaststätte „Am Matt“ das regelmäßige Treffen des Vereins statt, das in der Regel einmal im Monat ansteht. Dabei zeigte sich, dass wegen des Mangels an Aktiven manche Aufgaben nicht erfüllt werden können. Ein Beispiel: „Der Oberbergische Kreis hätte gerne, dass aus unseren Reihen ein Naturschutzwächter sich um das Stadtgebiet Radevormwald kümmert.“ Einemal in der Woche müsste diese Person Kontrollgänge übernehmen. Bislang jedoch meldet sich dafür niemand, was Gründe hat. Denn es ist nicht jedermanns Sache, Menschen zurechtzuweisen, die illegal Müll in der Landschaft abladen oder ihren Hund frei laufen lassen, obwohl dies untersagt ist. „Manche Naturschutzwächter werden leider angegriffen“, weiß Kathrin Hentzschel.