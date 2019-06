Kritik an Steingärten : Naturschutzbeirat kritisiert Steinschüttungen

Radevormwald Auch die Rader Naturschützerin Kathi Hentzschel hat sich wiederholt gegen die „Gärten des Grauens“ ausgesprochen, wie eine Facebook-Seite diese Art der Gestaltung nennt.

„Was zuerst nach Arbeitsersparnis aussieht, wendet sich schon schnell in hohen Pflegeaufwand um“, warnt Heinz Kowalski, der Vorsitzende des Naturschutzbeirates. Gartenexperten wissen, dass Steinschüttungen viel Pflege benötigen. Sie müssen von Laub und Ablagerungen befreit und gereinigt werden. Das eigentliche Ziel weniger Pflegeaufwand zu haben, erfüllt sich nicht. Was diese Gartenbesitzer dabei aber übersehen: Sie nehmen Insekten, Regenwürmern und Vögeln den Lebensraum und tragen damit zu deren Bestandsrückgang maßgeblich bei. Bienen und andere Insekten brauchen Kräuter, Blumen, Sträucher und Bäume als Nahrungsgrundlage und bestäuben diese. Ohne Insekten gäbe es zum Beispiel kein Obst. Hecken bieten den Vögeln Versteckmöglichkeiten und Nistplätze. Selbst im Winter gehen Vögel gerne in Futterhäuser, in deren Nähe eine Hecke oder dichter Strauch steht. Insekten und Vögel nehmen europaweit stark ab, was vielen Menschen Sorgen bereitet.