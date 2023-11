Naturschutzverein in Radevormwald Damit Rades Natur eine Zukunft hat

Dem Verein liegt es am Herzen, mit seinen Aktionen auch in die Öffentlichkeit zu gehen und Kinder wie Erwachsene für das Thema Naturschutz zu gewinnen. Zwei Mal im Jahr werden die beliebten Pflanzentauschbörsen veranstaltet. Den städtischen Umwelttag im März hatte der Verein mit einem Stand zum Thema „Frühblüher statt Müll in der Landschaft“ begleitet. Die Jugend wird mit Aktionen wie dem Aufstellen von Insektenhotels in der Nähe von Kindergärten und Schulen an das Thema herangeführt. Und im Zuge des Ferienspaßes gab es wieder einen Fledermausabend am Ülfebad, wo die Flattertiere gerne in der Dämmerung jagen. Für die Fledermäuse, die leider in Deutschland teilweise zu den bedrohten Arten zählen, haben die Mitglieder ein neues Angebote von Nisthöhlen und -kästen an der Wupper im Bereich zwischen Dahlhausen und Wilhelmstal geschaffen. Doch nicht nur draußen in Wald und Feld sind die Mitglieder aktiv, auch Schreibtischarbeit gehört zu den Tätigkeiten. Der Verein gehört, wie auch andere Verbände im Bereich des Naturschutzes, zu jenen Interessengruppen, die für die Politik Stellungnahmen über verschiedene Vorhaben abgeben, die Landschaft und Tiere betreffen. So setzt sich der RBN bei Bauvorhaben wie in Karthausen dafür ein, ökologische Vorgaben in die Bebauungspläne einzufügen und beispielsweise zu verhindern, dass das Grün in den Innenstädten immer weniger wird. Nachdem Schottergärten nun zunehmend untersagt werden, richten sich die Naturschützer auch gegen andere Unarten wie mit Kunststoff abgedichtete Flechtzäune oder Gabionen („Vertikalschotter“).