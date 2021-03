Naturschutz in Radevormwald : Im Kampf gegen die Salamanderpest

Naturschutz in Radevormwald

Radevormwald / Bergisches Land Tote Exemplare sollten genau dokumentiert und über ein Fundmeldesystem gemeldet werden.

Naturschützer sind alarmiert: Immer mehr Feuersalamander werden Opfer eines Pilzes, der offenbar mit Tier-Importen aus Südostasien nach Europa gekommen ist und die Population der Salamander bedroht. Wichtig ist es nun, die Ausbreitung der so genannten Salamanderpest genau zu verfolgen.

Tom Klinkenberg vom Bergischen Naturschutzverein in Radevormwald bittet Wanderer und Spaziergänger, die einen toten Salamander (keine Verkehrsopfer) finden, diesen Fund zu melden, um die Ausbreitung der Salamanderpest (Batrachochytrium salamandrivorans) zu dokumentieren. „Es wäre optimal, ein Foto mit genauen Fundpunktkoordinaten an das Fundmeldesystem der Biologischen Station Mittlere Wupper zu schicken“, erklärt er. Mehr dazu erfahren Bürger unter www.bsmw.de/fundmeldesystem/FMS .

Tiere in Düsseldorf

Tiere in Düsseldorf : Grafenberger und Aaper Wald - Wohnzimmer der Tiere

Derzeit sind sie allerdings stark gefährdet, denn der erwähnte Hautpilz tötet die Tiere innerhalb von wenigen Tagen. Die Salamanderpest, oder Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), wie der wissenschaftliche Name des Hautpilzes lautet, hat sich bereits in Belgien, den Niederlanden, in der Eifel und im Ruhrgebiet ausgebreitet und ein Massensterben der Tiere ausgelöst.