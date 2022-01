Wildtiere in Radevormwald : Naturkenner beruhigen: Wölfe scheuen den Menschen

Wildtiere in Radevormwald

Radevormwald Angesichts der Wolfssichtungen im Stadtgebiet raten Naturfilmer Ralf Steinberg und sein Weggefährte Eckhard Kartheuser zur Gelassenheit. Die Tiere bilden für Menschen keine besondere Gefahr.

Naturfilmer und Naturschützer Ralf Steinberg hat die Berichterstattung in der Bergischen Morgenpost zu den Wolfsichtungen in Radevormwald verfolgt. Er nimmt nun Stellung zu dem Thema. Er hat Bilder von den Rehen gesehen, die in den Revieren Böhlefeldshaus und Hinüber, gerissen wurden. Jäger der Hegegemeinschaft haben die Vermutung geäußert, dass es sich um Wolfsrisse handeln könnte. Nachgewiesen ist das nicht.