Sekundarschule in Radevormwald : Gemeinsam auf der Suche nach neuem Schulnamen

Radevormwald Nach dem Scheitern im ersten Anlauf beginnen Politik und Sekundarschule nun einen neuen Versuch, einen Namen zu finden. Eine lebende Person will man nach den Erfahrungen mit Malala Yousafzai nicht wählen.

Aus den Vorschlägen würden dann in geschlossenem Rahmen durch den Arbeitskreis jene Namen aussortiert, hinter denen man. nicht stehen könne. „Es wird natürlich Vorschläge geben, die nicht möglich sind – Käpt’n Blaubär vielleicht oder Heinz Brause“, sagte Sandra Pahl. Dabei gehe es nicht darum, zu priorisieren oder die Liste auf eine bestimmte Anzahl von Vorschlägen zu reduzieren. „Der Arbeitskreis sortiert nur die wirklich unpassenden Vorschläge aus“, sagte die Schulleiterin. Kriterien, an die sich die Vorschläge orientieren sollten, seien dabei: „Wir sind Schule ohne Rassismus, wir sind weltoffen, eine Schule für alle und eine Schule, die Demokratie stärkt“, sagte Sandra Pahl.

Aus der Erfahrung mit Malala Yousafzai würde man sich zudem nur bereits verstorbene Persönlichkeiten wünschen. Sobald der Vorschlagsprozess abgeschlossen sei und der Arbeitskreis die Liste durchgegangen habe, würden sich die Schülerinnen und Schüler in Projektgruppen über die Vorschläge informieren – und auch darüber Gedanken machen, was die Benennung für das Schulleben bedeuten würde. „Das kann zum Beispiel im Rahmen des Tages der Offenen Tür am 27. November passieren“, sagte die Schulleiterin. Danach würde die Schulgemeinde – wieder anonym und mit Edkimo – über den endgültigen neuen Namen abstimmen, ehe diese Entscheidung nach einer erneuten Überarbeitung durch den Arbeitskreis schließlich in den Schulausschuss übergeben werde. „Wir sind uns sicher, dass wir auf diese Weise eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung zur Namensfindung gefunden haben“, so Vuijinovic und Pahl. Man hoffe, dass der Prozess noch in diesem Schuljahr abgeschlossen werden könne.