Sekundarschule Radevormwald : Schulnamen über Internet-Plattform finden

Das Logo der immer noch namenlosen Sekundarschule. Foto: wos/Scholl, Wolfgang (wos)

Radevormwald Im Schulausschuss stellte der Vorsitzende Dejan Vujinovic (CDU) ein grobes Konzept vor. Die Vorschläge sollen aus Schule und Politik kommen.

Die Sekundarschule arbeitet schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Einen richtigen Namen hat sie aber noch immer nicht. Das soll sich nun endgültig ändern. Im Schulausschuss stellte der Vorsitzende Dejan Vujinovic (CDU) ein grobes Konzept vor, das er zuvor mit der Leiterin der Sekundarschule, Sandra Pahl, erarbeitet hatte.

In einem ersten Schritt sollen Namensvorschläge für die Sekundarschule über die Internetplattform „Edkimo“ gemacht werden. „Das geschieht absolut anonym und ist niemandem zuzuordnen“, sagte Sandra Pahl. Wichtig sei, dass die Vorschläge aus Schule und Politik kommen sollen. In einem zweiten Schritt erstellt die Plattform eine Gesamtliste mit allen Namensvorschlägen, die wiederum in eine Abstimmung in einen eigens dafür zu gründenden Arbeitskreis geht.

„Wir haben uns vorgestellt, dass jede Fraktion einen Vertreter in diesen Arbeitskreis schickt“, sagte Vujinovic. So werde dann aus einer großen Liste eine kleinere Liste, die wiederum an die Sekundarschule geht, wo eine Priorisierung der Vorschläge erfolgen soll. „So wird die Politik über den Arbeitskreis mitgenommen, aber trotzdem behalten die Schüler die Entscheidungsgewalt über ihren Schulnamen“, sagte der Vorsitzende des Schulausschusses. Sandra Pahl betonte mehrmals, dass dieser Prozess über die Internetplattform absolut anonym ablaufe und im Vorfeld einer Entscheidung nicht wie zuletzt über die Herkunft eines Namens für die Sekundarschule diskutiert werde. „Wir werden lediglich über den reinen Namen sprechen, untaugliche Namen werden schon im Vorfeld sofort ausgenommen“, sagte sie. Und Vujinovic betonte, dass mit diesem Prozedere doch eigentlich jeder werde leben können. Herbert Weiss (CDU) bewertet es als gut, dass das Verfahren nun endlich wieder in Gang komme. Wichtig sei ihm, dass viele Akteure beteiligt werden, deshalb sei das vorgeschlagene Prozedere ein gutes Verfahren. Ob es auch schnell sei, müsse sich aber erst noch zeigen.