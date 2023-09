Feuerwehreinsatz in Radevormwald Nächtlicher Brand zerstört ehemalige Gaststätte

Die Gaststätte befindet sich an dem Kreisverkehr, an dem sich die Bundesstraßen 229 und 483 treffen. Das leer stehende Gebäude gilt seit Jahren als Schandfleck, der bei Besuchern der Stadt direkt am östlichen Ortseingang einen unschönen Eindruck hinterlässt. Doch eine Lösung für das heruntergekommene Ensemble war schwierig. Das Grundstück gehört einem Eigentümer aus Wuppertal. Auf die Frage unserer Redaktion vor einigen Monaten, ob außer Gastronomie vor Ort nicht eine andere Nutzung möglich sei, hatte Burkhard Klein, Leiter der Ämter für Stadtplanung und Bauaufsicht, erklärt: „Die Fläche befindet sich im Außenbereich, dazu müsste erst einmal das Planungsrecht geändert werden.“