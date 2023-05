Politik in Radevormwald Nächster Schritt zum Schulstandort

Wie immer bei solchen größeren Bauvorhaben werden vorher Stellungnahmen von Behörden, Trägern öffentlicher Belange und benachbarten Kommunen eingeholt. Gravierende Einwände gibt es bislang nicht. Allerdings erinnert die ARGE der Naturschutzverbände daran, dass wegen des ehemaligen Schießstandes an diesem Standort eine Bodenuntersuchung stattfinden solle: „Es ist davon auszugehen, dass sich großräumig verteilt Rückstände von Schwermetallen in und am Boden befinden.“ Die Verwaltung kündigt an, dieser Anregung zu folgen, es werde stichpunktartige Untersuchungen im Boden an dieser Stelle geben.