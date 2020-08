Bauvorhaben in Radevormwald : Karthausen macht den nächsten Schritt

Radevormwald In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses werden wichtige Beschlüsse zur Bebauung der Fläche im Westen der Stadt anstehen. Nach wie vor gibt es deutliche Kritik von Naturschutzverbänden und Anwohnern an dem Vorhaben.

In der Stellungnahme der oberbergischen Kreisverwaltung in Gummersbach wird ein Gutachten erwähnt, in dem es um die Erschließung des Geländes geht. Empfohlen werde eine fußläufige Erschließung entlang der L 81 über eine Gehweganlage, eine „Aufweitung der L 81 auf 6,5 Meter“, die Schaffung einer Linksabbiegespur an der Einmündung zum Wohngebiet und bei der Öffnung der weiteren Bauabschnitte weitere (Not-)Zufahrten aus dem Gebiet auf die L 81.

Der Beschluss, auf der Fläche am westlichen Ortsausgang eine neue Siedlung zu bauen, war sehr umstritten, und Gegner hat das ganze Vorhaben immer noch. So macht die Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im Oberbergischen Kreis in ihrer Stellungnahme klar, dass man gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes ist. „Einen Bedarf für das Projekt sehen wir bei dem auch für den OBK prognostizierten Rückgang der Bevölkerungszahlen nicht“, heißt es in dem Schreiben, das von Kathi Hentzschel und Elisabeth Pech-Büttner unterzeichnet ist; beide Radevormwalderinnen sind in diversen Naturschutzverein engagiert. So lange der Umweltbericht fehle, könne man nicht ausschließen, dass gefährdete – in diesem Fall „planungsrelevante“ – Arten in dem Gebiet lebten. Gesichert sei das Vorkommen von Rotmilan, Turmfalke, Mäusebussard, Schleiereule und Waldkauz, auch Fledermäuse würden beobachtet.