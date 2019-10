Haus Hürxthal in Radevormwald : Fazit zum Bergischen Seniorentag

Haus Hürxthal in Radevormwald

Radevormwald Alle Beteiligten waren sich einig, dass die Veranstaltung ein großer Erfolg war.

() Bürgermeister Johannes Mans hatte die Vertreter der bergischen Seniorenbeiräte aus Wuppertal, Remscheid und Solingen zusammen mit Wolf-Rainer Winterhagen, Vorsitzender aus Radevormwald, zu einem Nachtreffen zum Bergischen Seniorentag ins Haus Hürxthal eingeladen. Unter dem Motto „Das Gute am Alter…“ waren im Juli mehrere hundert Besucher und Gäste gekommen. Es gab Vorträge und den Besuch von Franz Müntefering als Vorsitzendem der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen.

Alle Gäste zeigten sich beeindruckt von der Veranstaltung und dankten der Stadt und besonders Winterhagen für dessen Engagement. Mans überreichte ihm ein Exemplar des Buches zu „700 Jahre Radevormwald“ und lobte die Veranstaltung, die eine große Werbung für die Stadt gewesen sei. Die Vertreter des Bergischen Städtedreiecks schlossen sich diesen lobenden Worten an und betonten die Bedeutung von Seniorenbeiräten in Kommunen, um auch die Interessen der älteren Bevölkerung vertreten zu können.

Herbert Gerbig vom Seniorenbeirat aus Solingen berichtete, dass sich der ehemalige SPD-Vorsitzende und Bundesminister Franz Müntefering bei einem weiteren Treffen begeistert von der Veranstaltung in Rade gezeigt habe. Positiv für Radevormwald: Moderator und Gitarrist Marco Lombardo wird am 29. Februar 2020 ein Konzert im Wülfing-Museum geben. Das berichtete Winterhagen. Für den Spätsommer sei ein weiteres Konzert im Asiatischen Museum in Sieplenbusch geplant.