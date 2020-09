Verfahren vor dem Amtsgericht Wipperfürth : Nachbarschaftsstreit landet vor dem Richter

Vor dem Amtsgericht Wipperfürth wurde ein Nachbarschaftsstreit verhandelt. Foto: dpa/Oliver Berg

Radevormwald Weil der Zeuge sich in Widersprüche verwickelte, sprach der Richter den 40-jährigen Angeklagten frei. Er stand wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vor Gericht.

Für die jeweils Beteiligten sind nachbarschaftliche Streitereien, die irgendwann vor dem Amtsrichter landen, nervenaufreibende Angelegenheiten. Manchmal müssen Gerichte darüber entscheiden, ob nun Nachbar A oder Nachbar B Recht hat – oder ob überhaupt Recht gesprochen werden kann.

Im konkreten Fall fand sich ein 40-jähriger Radevormwalder auf der Anklagebank wieder, weil er wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt worden war – von seinem Nachbarn, einem 49-jährigen Landwirt. Der 40-Jährige solle, so die Anklageschrift, an einem Abend im Oktober des Vorjahres auf einem Weg in der Hofschaft Brebach sehr schnell auf den Geschädigten zugefahren sein, der dort mit einem Freischneider zugange war. Der 49-Jährige habe sich nur mit einem Sprung in den Graben retten können.

Doch damit nicht genug: Anschließend – und hier geht es um den Anklagepunkt der Nötigung – habe sich der Angeklagte aus dem Fenster gelehnt und gesagt: „Ich bringe Dich um, wenn Du uns kein Wegerecht gibst.“ Dann sei er davon gefahren.

An dem Vorwurf sei nichts wahr, sagte der Angeklagte. Er sei zwar an besagtem Tag zur besagten Zeit dort gewesen, habe aber weder den Satz ausgesprochen, noch sei er in vorgeworfener Weise auf den Geschädigten zu gefahren. „Was war denn drumherum los?“, wollte dann der Richter wissen. Denn natürlich liege des Nachbarschaftsstreits Kern ganz woanders.

Wie sich im weiteren Verlauf der Verhandlung herausstellte, habe es immer schon Streit wegen des Wegerechts gegeben. „Meine damalige Lebensgefährtin und ich lebten zur Miete in einem Haus, das nur über die Zufahrt erreichbar ist, die am Haus des Geschädigten vorbeiführt“, sagte der 40-Jährige. Allerdings sei das Thema Wegerecht vom Eigentümer des Grundstücks nie wirklich geklärt worden.

Der Geschädigte habe dann zu mehreren Anlässen mit seinem Trecker und dem eigenen Pkw den Zuweg versperrt, vornehmlich wenn im Haus des 40-Jährigen Geburtstagsfeiern oder andere Feste stattfänden. „Die Autos sind da immer vorbei gerast, das würden Sie doch auch nicht wollen“, sagte der 49-Jährige, der als Zeuge geladen war, an den Richter gewandt. Diese Redensart bediente er im Verlauf der Verhandlung so oft, dass der Richter sich irgendwann genötigt fühlte, zu bemerken: „Was ich will oder nicht will, spielt an dieser Stelle keine Rolle.“

Die 80-jährige Mutter des Geschädigten, die das Geschehen aus dem in der Nähe geparkten Auto bebachtet haben wollte, konnte den Vorwurf nicht erhärten. Insbesondere jenen der Nörtigung in Form der ausgesprochenen Drohung, konnte sie nicht eindeutig bestätigen. Ebenfalls nicht glaubhafter wurde die Aussage des 49-Jährigen dadurch, dass er im Oktober 2019 zwei Anzeigen gestellt hatte. Diese brachte er aber entweder zum Zeitpunkt, als er sie gestellt hatte, oder dann bei der Verhandlung im Gerichtssaal, nicht mehr in eine einheitliche zeitliche Abfolge.

Die Staatsanwältin sah als Folge der Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung keine Handhabe für eine Verurteilung. „Vielleicht war da was. Vielleicht ist der Angeklagte tatsächlich zu dicht an den Geschädigten herangefahren. Aber es gab Widersprüche bei dessen Aussage, und auch die Aussage der Mutter hat die Situation nicht plausibler und eindeutiger gemacht. Daher beantrage ich den Freispruch des Angeklagten“, sagte sie in ihrem Plädoyer. Wenig überraschend schloss sich der Verteidiger des 40-Jährigen dem an.