Bürgerverein für die Wupperorte Nachbarschaftsfest mit Tauziehen

Die neunjährigen Zwillingsschwestern Pia und Maja nahmen bereits zum zweiten Mal teil. Im vergangenen Jahr hatte es den sportlichen Mädchen so viel Spaß gemacht, dass sie das Tauziehen in diesem Jahr nicht verpassen wollten. Pia, die im Handballsport aktiv ist, und Maja, die Schwimmerin ist, kennen ihre Kraft und konnten sie am Tau gut einsetzen. Doof nur, dass sie manchmal an verschiedenen Enden des Seils standen. „Aber es macht trotzdem viel Spaß, und es gibt auch schöne Preise zu gewinnen“, sagte Pia. Sie freute sich bereits auf einen Gutschein für die Bergische Buchhandlung.