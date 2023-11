Vorfall in Radevormwald Nach Ladendiebstahl Zeugen angefahren und geflüchtet

Radevormwald · Glück im Unglück hatte am Freitag ein Zeuge, der nach einem Ladendiebstahl in Herbeck zwei Tatverdächtige an der Flucht mit ihrem Auto hindern wollte. Der Fahrer des Fahrzeugs hielt nicht an, sondern gab Gas und verletzte den Zeugen leicht.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 23-jährigen Tatverdächtigen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

