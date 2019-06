Feuerwehr Radevormwald : Rückzug von der Löschgruppen-Spitze

Radevormwald Martin Schmidt war für ein Vierteljahrhundert Einheitsführer der Löschgruppe Landwehr. Der 56-Jährige hat beim Fest zum 125-jährigen Bestehen den Weg für seinen Nachfolger freigemacht.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Martin Schmidt feiert in diesem Jahr gleich zwei Feuerwehrjubiläen. „Ja, das ist richtig“, sagt der 56-Jährige lachend. „Zum einen bin ich in diesem Jahr seit 40 Jahren bei der Feuerwehr – und habe nach 25 Jahren als Einheitsführer der Löschgruppe Landwehr den Weg für den Nachwuchs freigemacht“, ergänzt Schmidt. Im Jahr 1979 ist der damals 16-Jährige zur Jugendfeuerwehr in Rade gekommen, 1982 ging es dann in den aktiven Dienst in der Löschgruppe Landwehr, der er bis heute treu geblieben ist. 1989 hat Schmidt den Brandmeisterlehrgang an der Landesfeuerwehrschule gemacht, dem heutigen Institut der Feuerwehr in Münster. Ein Jahr später ist er zum stellvertretenden Einheitsführer geworden. „Zum Einheitsführer wurde ich 1994 passenderweise an der gleichen Stelle ernannt, an der ich in diesem Jahr zurückgetreten bin. Nur das Fest war ein anderes“, sagt der 56-Jährige und lacht wieder. Damals ist natürlich das Hundertjährige der Löschgruppe gefeiert worden, der Ort ist allerdings der gleiche gewesen wie beim Fest zum 125-jährigen Bestehen Mitte Juli – die große Wiese in Freudenberg.

Wenn Schmidt heute zurückblickt, überrascht ihn vor allem, wie schnell die Zeit vergangen ist. „Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich den Job für ein Vierteljahrhundert machen würde. Das ist alles so schnell passiert.“ Nach 21 oder 22 Jahren etwa, habe er dann angefangen, sich Gedanken zu machen. „Irgendwann muss es vorbei sein, ich will das ja auch nicht ewig machen“, sagt er und ergänzt: „Nach 25 Jahren reicht es auch mal.“ Allerdings habe er durchaus realisiert, dass eine solch lange Zeit nur möglich sei, wenn die Kameraden hinter einem stünden. „Und das war der Fall. Dabei muss auch klar sein, dass man der Chef ist und auch mal ein unschönes Wort sagen muss“, sagt Schmidt. Der gelernte Landwirt, der aber schon seit zwölf Jahren einem anderen Beruf nachgeht, so arbeitet er seit zwei Jahren beim Betriebshof Radevormwald, ist jetzt immer noch Hauptbrandmeister, aber eben nur noch im einfachen Dienst. „Es ist weniger Verantwortung, ich habe weniger Bürokram zu erledigen. Es ist schön, weil es jetzt wieder um das eigentliche Feuerwesen für mich geht. An der Spitze sind jetzt andere dran“, sagt Schmidt. Damit meint er seinen Nachfolger Johannes Lippert und dessen Stellvertreter Nils Fischer, die ebenfalls beim Feuerwehrfest in Freudenberg in ihr Amt eingeführt wurden. Bei der Feuerwehr werde er aber natürlich auch weiterhin bleiben, betont der 56-Jährige. 40 Jahre sind natürlich eine lange Zeit, in der sich gewisse Dinge auch verändern. Eine Sache, die Schmidt besonders am Herzen liegt, betrifft dabei mehr die Gesellschaft als die Feuerwehr. „Ich würde mir wünschen, dass die Menschlichkeit und der Respekt gegenüber den Einsatzkräften – ob nun Feuerwehr, Polizei oder Rettungskräfte – erhalten und auch wieder verstärkt werden könnten“, sagt Schmidt. Immer wieder würden in jüngster Zeit ja auch Einsatzkräfte zum Opfer. „Es sollte das Bewusstsein wieder wachsen, dass da eben immer jemand ist, der sich kümmert, wenn mal was passiert.“, sagt der 56-Jährige. Außerdem würde er sich mehr Nachwuchs wünschen. Wobei er die Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehr in Rade als sehr gut und wichtig einschätzt.

Info Es gibt in Rade insgesamt drei Löschzüge Feuerwehr In Radevormwald gibt es drei Löschzüge, die in der 1868 gegründeten Freiwilligen Feuerwehr integriert sind. Der Löschzug I umfasst die Einheiten Stadt und Herbeck, der Löschzug II die Einheiten Herkingrade, Remlingrade und Önkfeld, der Löschzug III die Einheiten Landwehr, Wellringrade, Borbeck und Hahnenberg. Zudem gibt es eine Jugendfeuerwehr, eine Ehrenabteilung und einen Feuerwehrmusikzug.