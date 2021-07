Hochwasser-Nacht in Radevormwald : Das Aufräumen ist noch in vollem Gange

Radevormwald Die größte Hochwasser-Gefahr ist vorüber und die Aufräumarbeiten fangen langsam an. Dann wird sich zeigen, wie groß die Schäden sind.

Die größte Hochwasser-Gefahr ist zwar vorüber, aber die Bewältigung der Folgen fängt jetzt erst an. „In Dahlerau muss erst einmal gewartet werden, bis der Pegel der Wupper sinkt, bevor wir mit dem Abpumpen beginnen können“, erklärt Wehrführer Dietmar Hasenburg. Auf der flusszugewandten Seite des Wülfing-Komplexes stehe der Fluss noch so hoch, dass man nicht wagen könnte, die Fenster zu öffnen.

Dennoch hatten manche Betriebe vor Ort am Donnerstag bereits mit ersten Aufräumarbeiten begonnen. Jac Leßmann, Geschäftsführer der gleichnamigen Metallbaufirma, machte sich am Vormittag mit seinen Mitarbeitern ein Bild der Lage. „Das Wasser steht in den Räume 25 Zentimeter hoch. Wir konnten aber vieles retten, weil wir es am Vorabend hochgestellt haben“, berichtet Leßmann.