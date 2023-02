Prozess am Amtsgericht Wipperfürth Tochter mit Gürtel geschlagen – Bewährungsstrafe für Mutter

Am nächsten Tag, einem Sonntag, war das Mädchen aus der Wohnung verschwunden. „Ich habe sie zusammen mit meinem Ex-Mann in der ganzen Stadt gesucht.“ Die 15-Jährige war im Krankenhaus. Freunde, mit denen sie sich getroffen hatte, hatten einen Rettungswagen gerufen, weil sie ohnmächtig geworden war. Den Rettungssanitätern fielen die Hämatome an den Armen und Beinen der Jugendlichen auf. Sie erzählte, dass die Mutter sie am Tag zuvor geschlagen habe. Das Jugendamt nahm die 15-Jährige in Obhut. Zehn Tage später kam sie zurück in die Wohnung der Mutter.