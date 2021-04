Radevormwalder vor dem Amtsgericht : War es eine Eifersuchtstat oder Notwehr?

Radevormwald Im Prozess vorm Amtsgericht ging es um Nötigung. Ein 29-Jähriger soll den neuen Freund seiner Ex-Partnerin mit einem Baseballschläger bedroht haben. Aber die Beweislage für die Anklage ist dünn.

Aus ungeklärter Ursache war die Strafakte am Wipperfürther Amtsgericht abhanden gekommen – um das Strafverfahren gegen ihn kam ein 29-jähriger Radevormwalder aber dennoch nicht herum. Beim zweiten Prozesstermin ging das immerhin glimpflich aus für den Angeklagten: Das Gericht stellte das Verfahren gegen den nicht vorbestraften Facharbeiter nach nur kurzer Verhandlung ohne Auflagen ein. Auf die Rückgabe seines Baseball-Schlägers, der am „Tatabend“ eine Rolle gespielt hatte und der deshalb eingezogen worden war, muss der 29-Jährige allerdings verzichten.

Die Anklage legte dem Radevormwalder Nötigung zur Last. Demnach war er an einem Abend im September vorigen Jahres vor dem Haus seiner ehemaligen Freundin, die zwei Monate zuvor Schluss mit ihm gemacht hatte, vorgefahren, war aus dem Pkw gestiegen und hatte mit Worten und einem Baseball-Schläger den neuen Freund der Ex bedroht, der mit der Frau vor dem Haus gestanden hatte. Die Frau hatte Strafanzeige gestellt.

Welche Version der Geschichte nun den Tatsachen am nächsten kommt, war vor Gericht nicht zu klären, zumal die anderen Beteiligten nicht als Zeugen geladen waren. Der Richter sah es auch nicht als notwendig an, die Angelegenheit weiter aufzuklären, zumal letztlich der Schläger nicht geschwungen worden, also auch nichts passiert war. Außerdem hatte die Frau ihm gegenüber schon vor dem Prozesstermin erklärt, kein Interesse mehr an der Strafverfolgung zu haben. Inzwischen haben sie und ihr ehemaliger Freund auch keinen Kontakt mehr zueinander, so dass von keiner Wiederholungsgefahr auszugehen sei. Dieser Sichtweise schloss sich der Vertreter der Staatsanwaltschaft an. Nach kurzer Sitzungsunterbrechung und Beratung mit seinem Verteidiger stimmte auch der 29-Jährige der Einstellung des Verfahrens ohne Auflagen zu.