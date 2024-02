Kultur in Radevormwald Revue rund um Panikrocker Udo Lindenberg

Udo Lindenberg ist ein Phänomen, eine Legende. Eine Hommage an den Panikrocker kommt nun am Mittwoch, 6. März, in Radevormwald auf die Bühne. „Herzpanik“ heißt das Stück des Landestheaters Detmold. Eine Revue, die „kopfüber in das Lindenberg’sche Universum“ eintaucht, wie die Macher versprechen: „Wir lassen uns von seinen schillernden Protagonist*innen zum Mittanzen verführen, singen mit, wenn am Trallafitti-Tresen noch ein Lied geschmettert wird, legen eine Honky-Tonky-Show auf die Bretter und trinken einen „Udo on the Rocks“ auf die Geschichten über den kleinen Weltschmerz, der die Liebe zum Leben nur noch größer werden lässt.“ Inszeniert hat das Stück Konstanze Kappenstein, die musikalische Leitung hat Mathias Mönius.