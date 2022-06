Wieder öffentliche Veranstaltungen in der Radevormwalder Musikschule : Musikschulfest mit Instrumentenparcours

Radevormwald Mehrere hundert große und kleine Besucher kamen, um sich das unterhaltsame Programm anzusehen, Instrumente auszuprobieren oder selbst aufzutreten.

Fast drei Jahre gab es aufgrund der Pandemie keine großen öffentlichen Veranstaltungen der Radevormwalder Musikschule. Das erste Musikschulfest nach der Zwangspause wurde daher am Sonntag zu etwas ganz Besonderem für alle Beteiligten. „Eigentlich haben wir gleich drei Dinge in einem: das Kinderkonzert, das sonst im Bürgerhaus stattfindet, die Instrumentenvorstellung und das Musikschulfest vor den Sommerferien“, sagte Leiter Michael Borner.

Entsprechend groß war das Gebäude an der Hermannstraße an diesem Nachmittag besucht. Empfangen wurden die Gäste mit Musik der Jazzband unter der Leitung von Janik Münster. Die Eröffnung des Fests übernahmen die jüngsten Schüler von der Musikalischen Früherziehung und die Eltern-Kind-Gruppe. Die kleinen Tänzerinnen der Ballettschule führten einen bezaubernden Tanz mit bunten Schirmen vor. „Das ist ein Sommertanz“, kündigte Ballettlehrerin Theresia Kammann ihre Schützlinge an. Im zweiten Programmblock hatten das Kinder-Gitarrenensemble, der Bläserspielkreis sowie der Blockflötenspielkreis der Erwachsenen ihre Auftritte, bevor zuletzt die erwachsenen Gitarristen und die Popband des Gymnasiums zeigten, was für tolle Musik dabei herauskommt, wenn man ein Instrument gelernt hat und beherrscht.